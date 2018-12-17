Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу

17.12.2018 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу

В районе Горловки произошло боевое столкновение между подразделениями ВСУ и боевиками "ДНР", при этом российские наемники понесли тяжелые потери.

Более того, в социальных сетях боевики подтвердили, что одно из подразделений "ДНР" срочно запросило подмогу, которая так и не пришла к наемникам.

Подробности боя террористы не сообщили, однако складывается точная картина произошедшего, учитывая утреннюю сводку штаба ООС, который сообщил сразу о 8 погибших боевиках и 3 раненых.

"Под Горловкой происходит что то странное, похоже, кто-то запрашивает подмогу, которая, не идет", - написал на своей странице в 0:30 ночи боевик "ДНР" Алексей Смирнов. При этом очевидцы подтвердили, что срочную помощь запрашивали именно боевики.

Напомним, в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке Фокусник.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донбасс, война, Горловка, ДНР, ВСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх