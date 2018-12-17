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Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
В районе Горловки произошло боевое столкновение между подразделениями ВСУ и боевиками "ДНР", при этом российские наемники понесли тяжелые потери.
Более того, в социальных сетях боевики подтвердили, что одно из подразделений "ДНР" срочно запросило подмогу, которая так и не пришла к наемникам.
Подробности боя террористы не сообщили, однако складывается точная картина произошедшего, учитывая утреннюю сводку штаба ООС, который сообщил сразу о 8 погибших боевиках и 3 раненых.
"Под Горловкой происходит что то странное, похоже, кто-то запрашивает подмогу, которая, не идет", - написал на своей странице в 0:30 ночи боевик "ДНР" Алексей Смирнов. При этом очевидцы подтвердили, что срочную помощь запрашивали именно боевики.
Напомним, в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке Фокусник.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Горловка, ДНР, ВСУ, ООС
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