Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу

17.12.2018 17:00

В районе Горловки произошло боевое столкновение между подразделениями ВСУ и боевиками "ДНР", при этом российские наемники понесли тяжелые потери.

Более того, в социальных сетях боевики подтвердили, что одно из подразделений "ДНР" срочно запросило подмогу, которая так и не пришла к наемникам.

Подробности боя террористы не сообщили, однако складывается точная картина произошедшего, учитывая утреннюю сводку штаба ООС, который сообщил сразу о 8 погибших боевиках и 3 раненых.

"Под Горловкой происходит что то странное, похоже, кто-то запрашивает подмогу, которая, не идет", - написал на своей странице в 0:30 ночи боевик "ДНР" Алексей Смирнов. При этом очевидцы подтвердили, что срочную помощь запрашивали именно боевики.

Напомним, в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке Фокусник.



Источник: www.dialog.ua