В Украине увеличилось количество переселенцев

17.12.2018 18:05

В Украине, по состоянию на сегодня, 17 декабря, учтены 1 млн 513 тыс. 895 переселенца из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Напомним, что по состоянию на 10 декабря в Украине были учтены 1 млн 513 тыс. 574 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось на 321 человека.

Источник: https://dnews.dn.ua