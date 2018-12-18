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«За счет пенсионеров мы решали проблемы Украины». Экс-глава Донецкой области рассказал об ошибках власти
Украинская власть сделала ряд «важных ошибок» в отношении отдельных районов Донбасса. Такое мнение высказал председатель Донецкой облгосадминистрации в 2014-2015 годах Александр Кихтенко во время заседания круглого стола «Реинтеграция Донбасса.
Итоги 2018 года» в Киеве, передает корреспондент «Новостей Донбасса».
«Мы сделали очень большие ошибки. Я о них говорил на то время премьер-министру Арсению Яценюку и на Совете национальной безопасности и обороны», – рассказал Кихтенко.
В частности, одной из таких проблем он назвал невыплату пенсий жителям неподконтрольных районов Донбасса. «За счет многих пенсионеров мы решали бюджетные проблемы Украины, потому что на то время не было бюджетных средств, чтобы обеспечить всех пенсионеров», – заявил Кихтенко.
Он считает, что это «очень больно ударило по авторитету украинской власти».
Также Кихтенко упомянул о транспортной блокаде. По его словам, пропуски через линию соприкосновения «вызвали волну возмущения у людей по обе стороны». «Сегодня эта проблема не решена – люди стоят в очередях, условия не созданы», – добавил экс-глава ДонОГА.
По словам Кихтенко, результаты этой блокады незначительные. «Есть другие методы оперативной работы, которые позволяют и задерживать боевиков», – подчеркнул он.
Бывший глава Донецкой области также назвал негативными шагами отключение неподконтрольных территорий от электричества и газа. «Электроэнергию кто начал давать? Россия? То есть мы сами дали предпосылки для того, чтобы настроить людей, которые проживают на той территории», – заявил Кихтенко.
Кроме того, он считает неудачным решением вывод с тех районов государственного Ощадбанка. «Этим мы дали возможность зайти южноосетинским банкам и осуществлять определенное финансирование и манипуляции», – подчеркнул бывший глава Донецкой области.
«Практически мы отрезали от себя эту территорию и посчитали, что этой территории станет так плохо, что люди начнут проситься назад. Но для этого ничего не сделали», – резюмировал он.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, Ощадбанк, блокада, боевики, проблемы, реинтеграция Донбасса
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