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Сепаратисты из "ДНР" пригрозили выдуманным врагам из Великобритании
Со стороны боевиков из "ДНР" начали слышаться угрозы странного характера.
Они обвинили САС Великобритании в том, что эта структура выступает против "республики". Однако доказательств в пользу этого не было предоставлено.
Военизированные отряды из оккупированного Донецка начали кидать угрозы в сторону так называемых "кадровых военных Великобритании". По словам боевиков, эти военнослужащие прибыли в зону ООС и воюют за Украину, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на сообщение блогера Necro Mancer в "Твиттере".
"Чертовы англичане послали в Горловку САС, который должен похитить "ихтамнетов". Какая-то глупость. Как они могут это сделать, если их там нет? Мы же возьмем в плен вас. Вам же будет стыдно за эти слова", - отметил блогер.
Интересно то, что боевик из "ДНР" сообщил о том, что военные Великобритании якобы есть в направлении Горловки. По его словам, задача САС – похищение представителей командования военнослужащих "ДНР".
Хотя доказательств предоставлено не было им, что и заставило засомневаться в словах террориста.
Напомним, что в "ДНР" безработных людей стало в 4 раза больше, чем на всей территории Украины. Отмечается, что уровень безработицы просто поразителен. Кроме того, среди боевиков было достаточно много убитых людей сегодня.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, Великобритания, сепаратисты, враг, ДНР, ОРДО
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