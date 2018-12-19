Сепаратисты из "ДНР" пригрозили выдуманным врагам из Великобритании

19.12.2018 08:45

Со стороны боевиков из "ДНР" начали слышаться угрозы странного характера.

Они обвинили САС Великобритании в том, что эта структура выступает против "республики". Однако доказательств в пользу этого не было предоставлено.

Военизированные отряды из оккупированного Донецка начали кидать угрозы в сторону так называемых "кадровых военных Великобритании". По словам боевиков, эти военнослужащие прибыли в зону ООС и воюют за Украину, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на сообщение блогера Necro Mancer в "Твиттере".

"Чертовы англичане послали в Горловку САС, который должен похитить "ихтамнетов". Какая-то глупость. Как они могут это сделать, если их там нет? Мы же возьмем в плен вас. Вам же будет стыдно за эти слова", - отметил блогер.

Интересно то, что боевик из "ДНР" сообщил о том, что военные Великобритании якобы есть в направлении Горловки. По его словам, задача САС – похищение представителей командования военнослужащих "ДНР".

Хотя доказательств предоставлено не было им, что и заставило засомневаться в словах террориста.





Напомним, что в "ДНР" безработных людей стало в 4 раза больше, чем на всей территории Украины. Отмечается, что уровень безработицы просто поразителен. Кроме того, среди боевиков было достаточно много убитых людей сегодня.



Источник: dialog.ua