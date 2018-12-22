В Киеве показали фильм о героях-мариупольцах

22.12.2018 08:25

В Киеве презентовали цикл фильмов "Герои украинского Донбасса".

Об этом сообщает 0629.

Вчера, 20 декабря, в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялся премьерный показ документального цикла фильмов "Герои украинского Донбасса".

Он содержал в себе 5 документальных фильмов по 15 минут каждый. Три из этих картин повествовали о мариупольцах. Они показали жизнь и деятельность волонтера Лилии Украинской (Болбат), волонтера и пастора Геннадия Мохненко и добровольца-разведчика Руслана Пустовойта.

Два других фильма были посвящены луганскому партизану, попавшему в плен к боевикам Владимиру Жемчугову, и еще одному пленнику террористов религиоведу Игорю Козловскому. У нас сегодня информационная война, которая, как радиация. Мы её не видим, но она влияет на дискуссии и искусственно созданные идентичности на оккупированных территориях - это другая реальность, с которой мы имеем дело. Из этих фильмов можно понять, какое мощное противодействие существует на Востоке страны. Эти фильмы про нашу правду, нашу прочность и нашу свободу", - сказала перед премьерой заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.