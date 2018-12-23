- Боевики "ДНР" ждут наступление украинской армии: нарастили силы на передовой, выдвинули пушки07:49
- Суровый новый год в Дебальцево: на полупустую площадь людей "заманивали колбасой"07:40
- На Донбассе погиб наемник «Синий» из Донецка21:19
- Приехавших из «ЛДНР» в РФ на заработки ущемляют в зарплатах21:01
- «Мисс Елка 2018»: мариупольская елка поборется за звание лучшей в Украине20:17
- ГУР Минобороны: Членов НВФ лишили «13 зарплаты» в связи с подготовкой к «наступлению ВСУ»19:59
- Почувствуй себя пьяным: Зачем на Донетчине полицейские используют алко-очки19:40
- На территорию РФ через неподконтрольные пункты пропуска вывозят неизвестные грузы19:16
- На Донбасі окупанти наражали більше 800 людей на ночівлю під КПВВ17:49
- НВФ продолжают создавать длинные очереди на линии соприкосновения17:33
Суровый новый год в Дебальцево: на полупустую площадь людей "заманивали колбасой"
Во время штурма города россиянами и их местными наемниками 80 процентов инфраструктуры и жилых домов было разрушено, а местные жители в страхе покинули родные места. Но оккупационные власти пытаются имитировать нормальную жизнь и устраивают праздники. Правда, на них некому ходить.
В оккупированном Дебальцево прошло мероприятие, посвященное открытию городской елки. Местные СМИ, подконтрольные террористам, громко назвали событие "массовым гуляньем". Хотя невооруженным взглядом видно, что о массовости и, тем более, праздничном настроении, и говорить нечего.
Об этом передает "Дебальцево online", передает dialog.ua.
Фото свидетельствуют о том, что в городе, где до войны насчитывалось около 50 тысяч населения, на открытие елки прийти оказалось некому. Перед практически пустой площадью выступал детский ансамбль и хор бабушек в цветастых платках.
А из "праздничной торговли" на фото можно заметить лишь лоток с колбасными изделиями, под зонтом с рекламой пива и слоганом на украинском языке – "Народжене в Україні", словно немой укор для оккупационных властей, практически уничтоживших промышленный центр Донбасса.
Теги: Донбасс, война, Дебальцево, праздник, новогодняя елка, промышленность, оккупация
- "Техники рашистской столько, что глазам больно", - боец ВСУ о "военторге" в Дебальцево
- Как Донбасс встретил Новый год
- Битву за Дебальцево разложили по полочкам (ВИДЕО)
- Беды Донетчины: обвал производства и проблемы с капремонтом (ИНФОГРАФИКА)
- Внимание, разыскивается новогоднее дерево!
- Видео, от которого вожаки ДНР могут сойти с ума (ВИДЕО)
- Боевики "ДНР" ждут наступление украинской армии: нарастили силы на передовой, выдвинули пушки07:49
- Суровый новый год в Дебальцево: на полупустую площадь людей "заманивали колбасой"07:40
- На Донбассе погиб наемник «Синий» из Донецка21:19
- Приехавших из «ЛДНР» в РФ на заработки ущемляют в зарплатах21:01
- «Мисс Елка 2018»: мариупольская елка поборется за звание лучшей в Украине20:17
- ГУР Минобороны: Членов НВФ лишили «13 зарплаты» в связи с подготовкой к «наступлению ВСУ»19:59
- Почувствуй себя пьяным: Зачем на Донетчине полицейские используют алко-очки19:40
- На территорию РФ через неподконтрольные пункты пропуска вывозят неизвестные грузы19:16
- На Донбасі окупанти наражали більше 800 людей на ночівлю під КПВВ17:49
- НВФ продолжают создавать длинные очереди на линии соприкосновения17:33
- Боевики "ДНР" ждут наступление украинской армии: нарастили силы на передовой, выдвинули пушки07:49
- Суровый новый год в Дебальцево: на полупустую площадь людей "заманивали колбасой"07:40
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Сколько украинцев стали жить хуже21:47
- На Донбассе погиб наемник «Синий» из Донецка21:19
- Приехавших из «ЛДНР» в РФ на заработки ущемляют в зарплатах21:01
- Українцям обіцяють новорічний снігопад20:42
- «Мисс Елка 2018»: мариупольская елка поборется за звание лучшей в Украине20:17
- ГУР Минобороны: Членов НВФ лишили «13 зарплаты» в связи с подготовкой к «наступлению ВСУ»19:59
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Диета от прыщей: пять продуктов для идеальной кожи18:18
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию