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Архив - Донецкая область

У армии РФ пополнение в бригаде "200-х": оккупанты поплатились убитыми наемниками за нападение на ВСУ

23.12.2018 09:39
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У армии РФ пополнение в бригаде "200-х": оккупанты поплатились убитыми наемниками за нападение на ВСУ

Пресс-центр Операции объединенных сил констатировал относительное затишье на временно оккупированном Донбассе со стороны гибридной армии Российской Федерации.

Вчера, 22 декабря, незаконные вооруженные бандформирования "ЛДНР" 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Кураторы РФ также приказывали сепаратистам применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Известно, что боевики вели прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.

Также пострадали опорные пункты ВСУ от ударов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Новотошковское, Красногоровки, Чермалык и Гнутово.

Согласно данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
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