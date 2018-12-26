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Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»
Жители временно оккупированного Донецка встревожены «активностью» боевиков «ДНР» и российских оккупантов в городе. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Вчера жители временно оккупированного Донецка встревожены «активностью» боевиков «ДНР» и российских оккупантов. На некоторых улицах замечены «военные Уралы», боевики «ДНР» и «неместные». Также на некоторых улицах разрешен проезд только транспорту боевиков.
Вот что дончане рассказывают о происходящем в соцсетях:
«Донецк 16.29 к ДФ Очередной кипиш на Щорса возле в/ч. Часа три назад полно машин, патрули на всех перекрестках, в «Семёрочке» недавно штук 8 грелось кофе (не мЭстные?). Кто-то видел проезжавший УРАЛ с надписью разминирование, услышала в «7-ке»»,
«Замышляют что-то»,
«Донецк 17:00 д По Ильича оркоменты в сопровождение кого-то мотаются. На Владычанского и Шахтостроителей уже минут 10 светофор красный. Зелёный только для по Ильича === Кого ждем???».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, боевики
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