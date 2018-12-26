Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»

26.12.2018 07:30

Жители временно оккупированного Донецка встревожены «активностью» боевиков «ДНР» и российских оккупантов в городе. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Вчера жители временно оккупированного Донецка встревожены «активностью» боевиков «ДНР» и российских оккупантов. На некоторых улицах замечены «военные Уралы», боевики «ДНР» и «неместные». Также на некоторых улицах разрешен проезд только транспорту боевиков.

Вот что дончане рассказывают о происходящем в соцсетях:

«Донецк 16.29 к ДФ Очередной кипиш на Щорса возле в/ч. Часа три назад полно машин, патрули на всех перекрестках, в «Семёрочке» недавно штук 8 грелось кофе (не мЭстные?). Кто-то видел проезжавший УРАЛ с надписью разминирование, услышала в «7-ке»»,

«Замышляют что-то»,

«Донецк 17:00 д По Ильича оркоменты в сопровождение кого-то мотаются. На Владычанского и Шахтостроителей уже минут 10 светофор красный. Зелёный только для по Ильича === Кого ждем???».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.