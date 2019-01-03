"Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля

03.01.2019 07:58

Похоже, что коварные и царские амбиции главы Кремля насчет украинского государства загнали его в настоящий угол, из которого он уже точно не выберется без каких-либо потерь.

Андрей Пионтковский, который является известным российским публицистом и политологом, заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин сам себя загнал себя в ловушку, когда решил начать военные действия на территории украинского Донбасса, сообщает "Диалог.UA".

Пионтковский подчеркнул, что на сегодняшний день российский агрессор оказался перед сложным выбором, а кремлевские преступники должны немедля решить, как они будут действовать в ближайшем будущем в отношении Украины. Поэтому, как убежден эксперт, Москва может решиться либо на отступление, либо на последующую эскалацию конфликта. Он уверен, что Кремлю будет очень тяжело сделать свой выбор, поскольку даже самый маленький намек на отступление могут расценить как личное поражение Путина, а это станет сокрушительным ударом по хорошо отлаженной кремлевской пропаганде. Следовательно, как утверждает российский политолог, вероятность того, что Россия будет продолжать свою военную интервенцию на территории украинского государства, является очень большой.