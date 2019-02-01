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Донетчина: В Мангуше люди в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями
Сегодня, 1 февраля, около 50 радикально настроенных людей в камуфляже и балаклавах захватили здание Дворца культуры в поселке Мангуш (Донецкая обл.) до того, как началась встреча кандидата в президенты от «Оппозиционного блока – Партии мира и развития» Александра Вилкула с жителями поселка. Об этом сообщают Донецкие новости.
Отмечается, что это первое нападение на кандидата в президенты во время нынешней избирательной кампании в Украине.
«Молодчики ворвались в фойе здания и стали выталкивать людей на улицу. Затем они заблокировали все входы в помещение, после чего уничтожили всю агитационную продукцию. Присутствующие во время захвата стражи порядка бездействовали, не сделав абсолютно ничего для защиты людей от произвола бандитов», – сообщают в партии.
Александр Вилкул вместе со сторонниками защитил людей от нападавших и провел встречу с местными жителями на улице.
«Радикалы захватили здание, и аргумент у них был один: нас больше, и мы вас не пустим. Их там действительно было много, но существенно меньше, чем жителей Мангуша, которые пришли на встречу… Я очень благодарен всем людям, которые пришли ко мне на встречу. Никто не разошелся, несмотря на такую минусовую погоду, и мы провели ее на улице, а я ответил на все вопросы. Я благодарен такой огромной поддержке людей, которую здесь почувствовал», – прокомментировал произошедшее Александр Вилкул.
«Для меня эти радикалы – никакие не патриоты, пусть они даже 100 вышиванок оденут себе на голову, потому что они раскалывают нашу страну. А я за то, чтобы ее объединить. И все люди за то, чтобы объединить нашу страну, а не раскалывать», – дополнил он.
В пресс-службе также отметили, что после провала попытки срыва мероприятия «радикалы вышли из помещения захваченного ДК, предприняв еще несколько попыток помешать проведению встречи», ограничившись выкрикиванием лозунгов.
Александр Вилкул отметил, что оппонентам не удастся заставить его свернуть с избранного пути. «Их цель – разруха и война. Моя задача – вернуть мир, восстановить экономику и обеспечить благополучие всем украинцам», – подчеркнул оппозиционер.
Теги: Донбасс, Мангуш, встреча, Александр Вилкул, Донетчина
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