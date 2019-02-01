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Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» запаниковал из-за обострения на фронте и сделал заявление

01.02.2019 13:16
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Главарь «ДНР» запаниковал из-за обострения на фронте и сделал заявление

Ситуация на линии разграничения на Донбассе сохраняется тяжелой.
Об этом заявил главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин одному из сепаратистских ресурсов, передает Обозреватель.
"Можно сказать, что обстановка на фронте тяжелая. Предпосылки к обострению есть всегда", — отметил пособник оккупантов.
По его словам, пророссийские террористы "готовы к любому развитию событий".



Теги: Донбасс, обострение, ДНР, Денис Пушилин, заявление
 
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