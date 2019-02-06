На Донбассе ВСУ уничтожили бронетранспортер боевиков

06.02.2019 10:46

5 февраля, в районе оккупированного населенного пункта Донецкое, что в Луганской области, украинские военные уничтожили МТ-ЛБ боевиков террористической группировки "ЛНР".

Боевики пытались совершить вылазку к передовым позициям ВСУ, говорится в сообщении военных, передает "Думка".

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали достойный отпор противнику, который хотел обстрелять позиции ВСУ. В результате был уничтожен вражеский бронетранспортер.

Источник: https://from-ua.com