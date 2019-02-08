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Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
Вчера с начала дня на подконтрольных членам НВФ «ДНР» блокпостах Донецкой области самая сложная ситуация была на Марьинском и Мариупольском направлениях. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Отмечается, что на Бахмутском направлении вчера весь день наблюдались большие автомобильные очереди, в связи с чем 40 машин не смогли проехать до закрытия блокпоста:
«На Майорске в сторону Горловки все сразу на проверку»
«Паспортный ДНР в сторону Артемовска в 17,25 запустили машин 10 и закрыли, не проехало и вернулись 40 машин»
При этом на Марьинском направлении на блокпосту Каргил было слабое движение:
«На Каргиле на Украину на спуске с моста основная и до моста льготы. Движение слабое»
На Мариупольском направлении на блокпосту в Еленовка сегодня пропускали автомобили в один ряд. В то же время на Перлыне и Новотроицком было достаточно много машин и мало пешеходов:
«Еленовка- в Волноваху машин 100, льготы 30, пеших мало. В Донецк машин 20. Всех и туда, и туда пропускают в один ряд»
«На Перлыне в Волноваху никого, пеших было человек 20 и сразу в автобус. Машин тоже практически нет»
«Новотроицк на Донецк 20 общей и 20 льготы, пеших мало»
«Почему начали пропускать в один ряд? Мы ехали и они пропускали всего 9 машин и тоже в один ряд, мы естественно спросили, что это за новшество раньше ведь пропускали по 2 ряда по 15 машин, на что нам ответили, что положено на одного проверяющего 3 машины, на вопрос где это написано, ответили смотрите на сайте, о положении таможни»
«Депутаты мониторят ситуацию на блокпостах Неужели они принимают нас за дураков Посадите еще 3 или 4 оператора с компами и проблема решена и уберите хапуг. что пропускают"беременных инвалидов» за бабло»
«Еленовка в Украину запустили всех в конце в 2 ряда. Новотроицк 5мин. проверка. С Украины не проехало на Новотроицком около 40 машин»
На «Гнутово» пропуск был достаточно интенсивным, однако, люди жалуются на очень плохие дороги:
«В 8.40 выехала из Донецка, около 10.40 была на блок посту Днр, очередь была до камышей) у меня льгота, 13.00 выехала со всех постов)».
«После Тельманово дорога плохая. Запросто можно рубануть колесо! Между постами дороги просто нет!»
В то же время на КПП «Станица Луганская» очереди были небольшими:
«3 часов время ЛНР. КПП Украина. На Луганск полный навес, с лева тачечники продуктов с права над лавочками тачечники новая почта посреди народ. На Станицу за вагончик красного креста + полные сетки. КПП ЛНР на мосту в сторону Луганска маленькая очередь на Станицу ни кого. На автобус как обычно»
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, Еленовка, блокпост, ОРДО
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