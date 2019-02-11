«Победа за нами»: бойцы ВСУ нанесли смертельный удар по блиндажу противника

11.02.2019 10:45

Под неподконтрольным Украине населенным пунктом Пикузы Донецкой области был уничтожен блиндаж подразделений НВФ «ДНР». Об этом на своей странице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Как стало известно, в результате прямого попадания убиты 4 члена НВФ, еще трое — ранены. В комментарии к видео Штефан пишет:

«Ко…ы начали что-то шевелиться и беспокоить ОСиный рой. В некоторых случаях ОСы приглашают в гости старших братьев с планеты Отрикс. Так было и в этот раз! Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Все будет Украина и победа за нами!».

Источник: https://donpress.com