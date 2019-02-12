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Машина пропаганды войны на Донбассе должна быть поставлена на реверс, – эксперт
Реализация любой миротворческой инициативы на Донбассе должна базироваться на подготовленном общественном мнении. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 февраля, в ходе экспертной дискуссии на тему «Снятие экономической блокады с Донбасса – шаг к миру» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Он также отметил необходимость отказа от экономической блокады Донбасса в рамках реинтеграции, уточнив, что при этом нельзя забывать о формировании соответствующего общественного мнения. «Такая инициатива, как отказ от экономической блокады Донбасса, должна приветствоваться однозначно, но забывают о простой вещи – надо поставить на реверс машину пропаганды войны. То есть, когда мы о своих, пускай и заблудившихся, согражданах, пишем, как о "ватниках", "сепарах" и так далее... По крайней мере, любая реализация миротворческого плана должна держаться на подготовленном общественном мнении, и с этого необходимо сегодня начинать», – сказал Золотарев.
Он также затронул тему нарушения Будапештского меморандума. «Если не быть голословным, возьмите текст, и если владеете английским языком, то увидите, что там нет слова "гарантия", там есть слово – "поддержка", а она может быть не только материальной или силовой, но и просто моральной, что мы с вами и видим», – отметил эксперт.
Теги: Донбасс, война, машина, пропаганда
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