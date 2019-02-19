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Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 года рождения, уроженец Енакиево
19.02.2019 14:11
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» 1987 года рождения, уроженец Енакиево.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, 11 февраля 2019 года в районе н.п. Доломитное ликвидирован боевик «ДНР» Зверниченко Борис Витальевич. О Звериченко известно, что он родился в Енакиево 11 января 1987 года
Теги: Донбасс, Енакиево, ликвидация, боевик, ДНР, потери
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