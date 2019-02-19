Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 года рождения, уроженец Енакиево

19.02.2019 14:11

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» 1987 года рождения, уроженец Енакиево.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 11 февраля 2019 года в районе н.п. Доломитное ликвидирован боевик «ДНР» Зверниченко Борис Витальевич. О Звериченко известно, что он родился в Енакиево 11 января 1987 года