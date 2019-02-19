Пропагандисты «ДНР» и РФ объявили взрывы в Донецке «бомбардировкой с дронов»

19.02.2019 13:31

Пропагандисты «ДНР» и РФ объявили прогремевшие сегодня утром во временно оккупированном Донецке три взрыва «бомбардировкой с дронов» и «сбросом ВОГ с беспилотника». Дончане не верят фейку.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Пропагандисты боевиков «ДНР» и российских оккупантов на ходу сочиняют фейки. Так, прогремевшие утром в Донецке три мощных взрыва объявлены «РИА «Новости» — «бомбардировкой с дронов», а «военкорами ДНР» — «взрывом заряда ВОГ, сброшенным с беспилотника»: «В Донецке сегодня, 18 февраля, произошли три взрыва. Как сообщает РИА «Новости», два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий — неподалеку на пустыре. Никто не пострадал. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют тип взрывчатки. Источник в силовых структурах ДНР сообщил «Интерфаксу», что взрывные устройства могли быть сброшены с дрона. «Предварительно, основная версия — сброс трех маломощных безоболочных взрывных устройств с беспилотника», — сказал собеседник агентства».

Однако, дончане не верят ни одному из фейков:

«Массированной забыли дописать»,

«Донецк Новая версия)ВОГ!!! И поэтому весь Донецк стал на уши???)».