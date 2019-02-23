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На Донбассе боевики накрыли минометным огнем свои же позиции
На Донбассе у боевиков снова проблемы. На этот раз на передовую отправили неподготовленных "воинов", который ударили по своим же позициям из миномета.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Командование российских оккупационных войск особое внимание уделяет боевому слаживанию подразделений, готовящихся к ротации на передовые позиции. В то же время требования проводить мероприятия боевой подготовки в сокращенные сроки и в авральном порядке приводят к фиктивным докладам командиров частей оккупационных войск о проведении занятий и направлении на линию соприкосновения неподготовленного личного состава.
"19-20 февраля при попытке нанесения огневого поражения подразделениям ВС Украины, минометные расчеты противника обстреляли позиции своих войск. Кроме того, из-за неподготовленности личного состава в действиях по снаряжению мин, около 50 процентов стреляных боеприпасов не детонировали. Указанные действия противника усиливают опасность для местного населения, в т.ч. из-за роста вероятности поражения объектов гражданской инфраструктуры и увеличение количества неразорвавшихся мин на территории сельскохозяйственных угодий", – говорится в сообщении.
Также в разведке недавно сообщали, что диверсионная группа РФ подорвалась на своих же минах. Это произошло вследствие хаотичного минирования территорий боевиками без составления надлежащих схем минных полей.
А тем временем у бойцов ООС не возникает проблем с точной стрельбой по врагу. Как мы сообщали, ВСУ подбили танк и блиндаж боевиков. На позиции противника находились три танка Т-72 в нарушение Минских соглашений, за что боевики были наказаны.
Теги: Донбасс, ГРУ, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, Минские соглашения, ООС
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