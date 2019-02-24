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Окупанти вивели сотню танків та десятки гармат за межі місць зберігання
На Донбасі 95 російських танків та десятки артилерійських систем і гармат окупантів виведені за межі місць зберігання та ліній відведення.
Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає Depo.ua з посиланням на прес-центр ООС.
За даними звіту СММ ОБСЄ від 21 лютого 2019 року, моніторинг відведення озброєння засвідчує, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Це, насамперед, танки, самохідні та буксирувані артилерійські установки, міномети.
Так, 20 лютого, спостерігачі Місії зафіксували озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. А саме – сім танків неподалік Старопетрівського.
Крім того, 17 лютого за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння також поблизу Мирного (на південному заході від Луганська) за доступними СММ даними повітряного спостереження було виявлено 17 танків, дев'ять одиниць самохідної та 18 буксируваної артилерії або мінометів. А 27 танків окупанти розмістили біля Круглика.
Наступного дня, також на основі доступних Місії даних повітряного спостереження, на південному заході від Луганська було зафіксовано 17 танків поблизу Бугаївки, шість танків неподалік Шимшинівки і 21 танк поруч із Терновим.
Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей, відверте нехтування взятими на себе зобов'язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту на Донбасі.
Теги: Донбасс, артиллерия, танки, оккупанты
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