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Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
25.02.2019 16:36
На «республиканском» КПП «Александровка» (Каргилл) под Донецком открыли «Донецкую чебуречную». Это «улучшение» обсуждают очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев, «Донецкая чебуречная» – это ларек по продаже чебуреков.
Люди иронично отнеслись к открытию чебуречной:
- Руслан: «Еще одна "хорошая" новость»;
- Татьяна: «Осталось построить "Мотель"»;
- Дмитрий: «Заживем теперь»;
- Vik: «Ото где золотая жила! Странно, что они "Донмак" там до сих пор не открыли, место же какое людное!».
Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»).
В частности, введены процедуры, которые задерживают людей на КПП: люди жалуются на усиленный досмотр и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, чебурек, ДНР, КПП
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