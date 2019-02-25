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Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»

25.02.2019 16:36
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Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»

На «республиканском» КПП «Александровка» (Каргилл) под Донецком открыли «Донецкую чебуречную». Это «улучшение» обсуждают очевидцы в соцсетях. 

По словам очевидцев, «Донецкая чебуречная» – это ларек по продаже чебуреков.

Люди иронично отнеслись к открытию чебуречной:

  • Руслан: «Еще одна "хорошая" новость»;
  • Татьяна: «Осталось построить "Мотель"»;
  • Дмитрий: «Заживем теперь»;
  • Vik: «Ото где золотая жила! Странно, что они "Донмак" там до сих пор не открыли, место же какое людное!».
Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»).

В частности, введены процедуры, которые задерживают людей на КПП: люди жалуются на усиленный досмотр и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона). 

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, чебурек, ДНР, КПП
 
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