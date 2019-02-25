Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»

25.02.2019 16:36

На «республиканском» КПП «Александровка» (Каргилл) под Донецком открыли «Донецкую чебуречную». Это «улучшение» обсуждают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, «Донецкая чебуречная» – это ларек по продаже чебуреков.

Люди иронично отнеслись к открытию чебуречной:

Руслан: «Еще одна "хорошая" новость»;

Татьяна: «Осталось построить "Мотель"»;

Дмитрий: «Заживем теперь»;

Vik: «Ото где золотая жила! Странно, что они "Донмак" там до сих пор не открыли, место же какое людное!».

В частности, введены процедуры, которые задерживают людей на КПП: люди жалуются на усиленный досмотр и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Источник: https://dnews.dn.ua