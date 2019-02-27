Жителям ОРДО предложили «развивать культуру грамотного письма»

27.02.2019 16:45

Главари ОРДО предложили жителям неподконтрольной Украине территории пинять участие в международном образовательном проекте «Тотальный диктант», который состоится 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «министерства образования и науки ДНР».

В «ведомстве» уточнили:

«Все желающие развивать культуру грамотного письма в Донецкой Народной Республике приглашаются принять участие в международном образовательном проекте „Тотальный диктант“, который пройдет 13 апреля».

Источник: https://donpress.com