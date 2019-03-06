"Экс-сослуживцы будут в истерике": в Украину сбежала еще одна террористка "ДНР"

06.03.2019 18:00

Стало известно о том, что в Украину решила сбежать еще одна террористка, орудовавшая в "ДНР".

Данное лицо сдало украинским спецслужбам личную информацию боевиков, которые служат в первой танковой роте сепаратистов. Информацию предоставляет Фашик Донецкий на своем сайте, передает "Диалог.UA".

Как сообщается, еще одной террористкой оказалась 28-летняя Маргарита Пономаренко, проживающая в Донецке.

Также у блогера имеется информация о том, что эта особа была возлюбленной российского сепаратиста. По словам беглой террористки, ее решение о переходе связано с разочарованием в идеях "Новороссии".

Отмечается, что возлюбленным Маргариты был боевик по прозвищу "Картина", или Тарбаев Александр Николаевич. Родился он 8 апреля 1976 года. Известно, что он является командиром первой танковой роты 11 ОМСБ "ДНР". "Чувак пленил Маргариту блатным базаром, ибо отсидел в тюрьме, а также татуировками, которые сделал там же", — написал блогер.

Спустя время террористка приняла решение дать согласие на программу Службы безопасности Украины под названием "Тебя ждут дома".

Маргарита сбежала в Украину, прихватив с собой флешку, на которой имеются личные данные всех российских оккупантов, которые служат в первой танковой роте "ДНР".

Более того, террористка-перебежчица передала сотрудникам СБУ ряд других данных о сепаратистках. "Спасибо, Маргарита. Твои бывшие сослуживцы будут в истерике очень скоро", — подытожил блогер.



Источник: www.dialog.ua