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Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений
Обстрел поселка начался после обеда сегодня, 7 марта.
Источники из "ДНР" сообщают, что работает различное вооружение.
Как стало известно, под обстрел попал поселок Доломитное, это северная часть оккупированной Горловки, передает "Диалог.UA".
Обстрел идет и в эти минуты, в свою очередь террористы обвинили во всем силы ООС.
Известно, что по улице Железнодорожной, 4 горит дом, о жертвах пока не сообщается. Также на указанной улице зафиксированы мощные разрушения еще нескольких частных домостроений. По неофициальной информации пламенем объяты еще несколько зданий, куда попали боеприпасы боевиков.
К слову сказать, боевые действия в районе Горловки и ее окраин не прекращаются уже какой день подряд, при этом очевидцы отмечают, что террористы пустили вход танки, работает прочее запрещенное "Минском" оружие.
Теги: Донбасс, война, Горловка, обстрел, ДНР, ООС
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