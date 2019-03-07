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Архив - Донецкая область

Кремль окончательно "кинул" Донбасс

07.03.2019 07:15
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Кремль окончательно "кинул" Донбасс

В нынешнем году РФ ни разу не отправила на оккупированный Донбасс свою "гумпомощь", несмотря на то, что экономическая ситуация в регионе скатилась на дно.

Внимание на важный сигнал Москвы Донбассу обратил в Twitter популярная блогер под ником hochy _ domoy, передает "Диалог.UA".

hochy _ domoy напомнил, что россияне обещали 28 февраля пригнать на оккупированный Донбасс свой 85-й счету "гумконвой".

Прошло больше недели, а в Донецке так и не увидели белых российских КамАЗов. "Что, Путин совсем бросил "гордый народ Донбасса""? - поинтересовался блогер.

Он напомнил, что российских "гумконвоев" не видели в террористических "Л/ДНР" в нынешнем году.

Отсутствие "гумконвоев" - красноречивый сигнал Кремля жителям Донбасса. Россияне значительно урезали снабжение и финансирование "республик", несмотря на то, что там за 5 лет оккупации назрела гуманитарная катастрофа.

Соцсети не удивились, что РФ "забыла" прислать на Донбасс "гумконвои".

"А зачем КамАЗы? "Республика" ж процветает", - стебутся комментаторы. "Заводы поди все вывезли с "ДНР" в РФ.

Так что больше КамАЗы с "гумкомвоем" нет причин гнать. Что в них назад везти? Трупики "ихтамнетов"? Так дешевле их так прикопать", - объяснили в Сети "забывчивость" Кремля.

"Там Мадуро в опасности", - высказал предположение другой комментатор. "Как надолбают угля, чтобы не порожняком ехать, так и приедет этот конвой", - заверил еще один пользователь Сети. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, помощь, Кремль, ДНР, ЛНР, гуманитарный конвой
 
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