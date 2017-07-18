Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"

18.07.2017 17:22

Алексей Чеснаков, российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры и человек, который лично консультирует администрацию Путина относительно всех вопросов по Украине, дал свой комментарий по проекту "Малороссия". Политолог сразу же заявил, что новый проект главаря "ДНР" Захарченко не имеет никакого отношения к реалиям современной политической жизни, сообщает "Диалог.UA".

Чеснаков не сомневается, что этот проект придумали блогеры и писатели, которые близки к руководству "ДНР". Поэтому следует понимать, что новый проект Захарченко исключительно литературный. К политике "Малороссия" не имеет никакого отношения.

Также Чесанков привел и официальную реакцию главарей "ЛНР", которые, мягко говоря, были в шоке от сегодняшней пресс-конференции и заявлений Захарченко. Через месяц о проекте "Малороссия" забудут все, констатировал итог сегодняшних событий политик Кремля.