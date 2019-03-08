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Гриценко предложил план по освобождению Донбасса и прекращению войны. ВИДЕО
Как только украинское правительство сумеет получить управление над государственной границей на Востоке страны, то конфликт завершится.
Об этом сообщил журналистам Анатолий Гриценко, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что у Порошенко готовятся засудить "за слова" Гриценко на крупную сумму. По словам Гриценко, нужно сделать все, чтобы получить контроль над украинско-российской границе на Востоке страны, и только после этого начинать разговор о миротворцах. Согласно его убеждению, европейские государства не видят плана по освобождению Донбасса без введения миротворческих сил. Он заверил, что необходимо будет пойти на уступки, чтобы получить контроль, однако после этого территории ООС начнут нормально функционировать. Гриценко заверил, что следует в кратчайшие сроки освободить территорию от фейковых правительств и боевиков, которых необходимо разоружить. После этого необходимо будет решить проблемы минных полей и экологии, которая приходит в упадок.
Теги: Россия, Донбасс, война, граница, экология, Освобождение Донбасса, боевики, Порошенко, миротворцы, ООС
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- В зоне ООС обострение: у обеих сторон большие потери10:28
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