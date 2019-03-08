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На Донбассе вступило в силу очередное перемирие
08.03.2019 11:31
Сегодня вступила в силу новая договоренность о прекращении огня на Донбассе, которая была согласована накануне в рамках минского процесса по мирному урегулированию.
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.
В «управлении НМ ДНР» отметили:
«С 01:01 перемирие вступило в силу. Мы контролируем ситуацию и полностью следим за обстановкой. На данную минуту обстрелы со стороны ВСУ прекращены, на линии фронта соблюдается тишина. Подразделения Народной милиции ДНР неукоснительно соблюдают режим прекращения огня».
Теги: Донбасс, милиция, перемирие, ДНР, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
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