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Архив - Донецкая область

На Донбассе вступило в силу очередное перемирие

08.03.2019 11:31
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На Донбассе вступило в силу очередное перемирие

Сегодня вступила в силу новая договоренность о прекращении огня на Донбассе, которая была согласована накануне в рамках минского процесса по мирному урегулированию.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

В «управлении НМ ДНР» отметили:

«С 01:01 перемирие вступило в силу. Мы контролируем ситуацию и полностью следим за обстановкой. На данную минуту обстрелы со стороны ВСУ прекращены, на линии фронта соблюдается тишина. Подразделения Народной милиции ДНР неукоснительно соблюдают режим прекращения огня».



Теги: Донбасс, милиция, перемирие, ДНР, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
 
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