«Не для этого работали»: член НВФ из Горловки объяснил, зачем пошел воевать. ВИДЕО

08.03.2019 09:12

Члены НВФ «ДНР» с позывным «Ворон», несущий «службу» на окраине неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области, рассказал о ситуации в поселке Зайцево.

Соответствующий ролик опубликован в соцсети, передает donpress.com.

По словам «Ворона», он местный житель, попадал под обстрелы в 2014 году, после чего вступил в ряды НВФ и уже служит в «армии ДНР» третий год. Также, он объяснил, почему принял такое решение:

«Не нравится, когда обстреливают мирные спальные кварталы, детей, стариков, по подвалам. Не для этого люди всю жизнь работали».