Нужно открывать еще: в Кабмине недовольны ситуацией с КПВВ на Донбассе

09.03.2019 14:13

Чтобы снизить риск смертей на КПВВ на Донбассе, необходимо увеличить количество пунктов въезда-выезда.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш.

Как известно, с начала этого года во время пересечения линии соприкосновения умерло 9 мирных жителей. Министр считает, что необходимо открывать дополнительные пункты пропуска. Таким образом граждане, большинство из которых пожилые люди, будут меньше простаивать в очередях. Также он отметил, что с украинской стороны пропускная способность больше, чем с противоположной. Этот факт также подтверждают жители неподконтрольных территорий.

«Посмотрите, например, на Станице Луганской: со стороны, контролируемой Украины, множество постов, через которые можно пройти, а на оккупированной части — узкий проход», — сказал Вадим Черныш.

Он рассказал, что в ответ на критику Украина выделила на улучшение инфраструктуры на КПВВ 2 млн долларов. В прошлом году условия пребывания были улучшены на трех пунктах пропуска.

«Работы продолжаются по всей линии разграничения: улучшение санитарных условий, хранилища от обстрелов, увеличение количества точек, где обеспечивается пропускной режим. Если сравнить, что происходит со стороны оккупационных администраций, то это просто „небо и земля“. Кстати, на каждом КПВВ в сервисной зоне есть медицинский персонал», — сообщил министр.