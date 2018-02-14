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Отставка: украинцы готовят бунт скандальному министру
Сегодня, 14 февраля, под зданием Кабинета министров пройдет митинг с требованием отставки министра социальной политики Украины Андрея Ревы.
Помимо этого организаторы акции “АнтиРева” сообщают, что будут требовать не допустить назначения Валентина Манько на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО.
Также в списке требований «остановить действие старого постановления 176» (речь о финансировании волонтерских организаций, – прим.ред.).
Напомним, ранее сообщалось, сколько в 2017 году заработал министр социальной политики Украины Андрей Рева – главному “диетологу” страны удалось заработать 711 тысяч 289 гривен.
6 февраля стало известно, что Рева уехал в Израиль, туда он поехал к медикам, поскольку врачи Винницкой больницы не смогли справится с его воспалением легких.
Накануне Рева хвастался количеством нищих в стране. Так, по его данным, в Украине существенно сократилось количество бедных граждан, чьи доходы ниже реального прожиточного минимума – уровень бедности упал до 39,4% с 54,5%.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, министр, отставка, бунт, Кабмин
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