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В сети показали на фото, что осталось от позиции боевиков после мощного удара ВСУ
09.03.2019 10:12
Появились фото уничтоженного блиндажа боевиков на Донбассе после мощного удара бойцов ВСУ.
Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter, передает apostrophe.ua.
"Останки блиндажа роа на ябп", - подписал он фото.
Сепаратистские СМИ также опубликовали фото уничтоженного блиндажа.
"Когда я дописываю этот текст, я уже знаю, что блиндаж, в котором мы с "Тихим" грелись у печки, сгорел дотла в результате украинского обстрела. "Освободители" Донбасса положили на небольшой участок несколько десятков 120 мин, и от укреплений защитников ДНР ничего не осталось", - пишет один из пропагандистов.
Теги: Донбасс, пожар, фото, обстрел, блиндаж, ДНР, боевики, мины, ВСУ
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