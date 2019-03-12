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Архив - Донецкая область

Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"

12.03.2019 18:59
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Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"

В Сети сравнили уровень оплаты труда шахтеров на оккупированной части Донбасса со средними зарплатами на территории Донецкой области, свободной от оккупантов РФ.

Согласно данным управления статистики Донецкой области, в четвертом квартале 2018 года средняя зарплата в области составила 10 423 гривны, передает "Диалог.UA", ссылаясь на соцсети.

При этом самым высоким является показатель Мариуполя – 13 817 гривен и Покровска – 13 043 гривны. Соответствующие показатели объясняются тем, что в первом городе хорошо зарабатывают металлурги, а во втором шахтеры. В центрах машиностроения уровень оплаты следующий: Краматорск – 9701 гривна, Дружковка - 8059 гривен. В Константиновке жители получают в среднем по 7346 гривен, в Лимане – 8945 гривен, в Славянске – 8107 гривен, в Бахмуте - 7917 гривен. Примечательно, что в "ДНР" средняя заработная плата шахтеров составляет 10 892 рублей (около 4482 грн - ред.), по данным "министерства экономического развития". Таким образом, суммы среднего заработка жителей Донбасса почти равны, только одни получают гривны, а на оккупированных РФ территориях - рубли. Как известно, курс гривны к рублю – 2,43.



Теги: Донбасс, зарплата, металлургия, статистика, ДНР, боевики, шахтеры, соцсети, оплата, РФ
 
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