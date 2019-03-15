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Архив - Донецкая область

Ликвидирована БМП-1 оккупантов РФ на Донбассе: бойцы ООС пресекли нападения врага на линии фронта

15.03.2019 11:52
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Ликвидирована БМП-1 оккупантов РФ на Донбассе: бойцы ООС пресекли нападения врага на линии фронта

Гибридная армия Российской Федерации накаляет обстановку на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

За прошедшие сутки, 14 марта, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 4 раза нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, один раз оккупанты РФ прибегли к применению вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. К счастью, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не зафиксировано. Также сообщается, что, согласно данным разведки, 14 марта один пророссийский боевик был ранен. Кроме того, была уничтожена боевая машина пехоты российско-террористических войск БМП-1. "С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - резюмировали в штабе ООС.



Теги: Донбасс, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
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