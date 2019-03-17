Последние новости раздела
- На Донетчине неизвестные похитили мужчину07:10
- День шатателя: В «ДНР» предлагают установить новый праздник22:15
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы21:15
- Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ21:00
- «Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе18:42
- Бородай объяснил, почему поставил руководить «ДНР» Захарченко16:28
- В «ДНР» отбирают машины у переселенцев15:15
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского14:51
- Как работают украинские снайперы на Донбассе. ВИДЕО14:33
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы13:32
На Донетчине неизвестные похитили мужчину
17.03.2019 07:10
В городе Покровск Донецкой области неизвестные мужчины похитили человека. Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным полиции, в Покровск в микрорайоне Шахтерский два человека, как отмечают очевидцы, кавказской внешности, применяя силу, затолкали в автомобиль местного жителя, 1995 года рождения. Сообщается, что мужчину увезли в неизвестном направлении и с того момента он на связь не выходил.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мужчина, похищение
Читайте также:
- «Арест» Яценюка: в Раде рассказали об опасности для политиков
- 50-60% вероятности: страшный прогноз по Путину
- Журналист: на Геращенко завели дело за измену Родине
- На Луганщине русский язык получил новый статус
- У російській глибинці п'яний чоловік без прав викрав машину заради поїздки на похорон кота
- Гройсман жестко "прошелся" по Тимошенко из-за Стокгольмского арбитража
- День шатателя: В «ДНР» предлагают установить новый праздник22:15
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы21:15
- Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ21:00
- «Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе18:42
- Бородай объяснил, почему поставил руководить «ДНР» Захарченко16:28
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- В Сети бурно отреагировали на ликвидацию двух оккупантов РФ на Донбассе: "Хороший боевик - мертвый боевик"15:29
- В «ДНР» отбирают машины у переселенцев15:15
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского14:51
- Как работают украинские снайперы на Донбассе. ВИДЕО14:33
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- День шатателя: В «ДНР» предлагают установить новый праздник22:15
- В России рухнул метеорит: момент попал на видео21:48
- Синоптики сообщили, когда в Украине резко потеплеет21:30
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы21:15
- Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ21:00
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- "Свинопад" в Полтаве и Киеве: есть задержанные и пострадавшие20:30
- Со знаменитым актером Кокшеновым случилась беда: знаменитость был в шаге от смерти, его еле откачали20:10
- Тимошенко доказала в суде незаконность тарифов. Нафтогаз принял меры19:49
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»13:50
- "Ру**кий солдат, иди домой, только домой: в Крыму, в Луганске и Донецке тебе уже не рады – цветов не будет", - блогер09:45
- Нас ждет катастрофа. Азовское море скоро навеки исчезнет08:19
- Знака зодиака, среди которых чаще всего попадаются плохие мужья07:43
- Мінометний скандал: Хто відповість за бракований "Молот"21:42
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки