На Донетчине неизвестные похитили мужчину

17.03.2019 07:10

В городе Покровск Донецкой области неизвестные мужчины похитили человека. Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, в Покровск в микрорайоне Шахтерский два человека, как отмечают очевидцы, кавказской внешности, применяя силу, затолкали в автомобиль местного жителя, 1995 года рождения. Сообщается, что мужчину увезли в неизвестном направлении и с того момента он на связь не выходил.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Источник: https://donpress.com