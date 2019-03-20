- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения14:40
- «Верните нам мир!»: в Горловке жители поселка прогнали членов НВФ, устанавливающих митнометы возле домов12:50
- «И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан12:14
- Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые11:48
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
- В «ДНР» повсеместно завоют сирены08:01
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"22:36
- Штраф с несколькими нулями: В «ДНР» комплексно проверят местный бизнес21:55
На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно
Стало известно о том, что украинский патриот и блогер с оккупированных территорий Necro Mancer добавил в свой список очередного погибшего террориста, который воевал на Донбассе.
Информацию передает "Диалог.UA". Как сообщается, погибшим боевиком является Сергей Довбня. Ему было 32 года. Он служил в пятой бригаде первого армейского корпуса "ДНР" "Кальмиус". Погиб в понедельник, 18 марта. Что касается обстоятельств смерти, то детали уточняются.
Данные о гибели террориста "ДНР" взяты из некрологов от сторонников "русского мира" в соцсетях. Также известно, что Сергей Довбня был в базе "Миротворца" в качестве участника незаконных вооруженных формирований. Ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" заявили о переходе солдата ВСУ на их сторону.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, боевик, террорист, ДНР
- Шутка с гранатой лишила боевика "ДНР" руки
- Боевика из Артемовска соблазнил воевать отчим, а руководство "ДНР" устроило в Суворовское училище (ВИДЕО)
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- Прилепин показал, как Захарченко отметил день рождения
- На Донбассе погиб очередной российский наемник по кличке Эфиоп
- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения14:40
- Виктор Павлик даст концерт в Станице Луганской13:00
- «Верните нам мир!»: в Горловке жители поселка прогнали членов НВФ, устанавливающих митнометы возле домов12:50
- «И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан12:14
- Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые11:48
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
- В «ДНР» повсеместно завоют сирены08:01
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"22:36
- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- Фальшивомонетчики потеряли интерес к гривне15:55
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае15:45
- В Кабмине приняли неоднозначное решение по «Нафтогазу» и контракту Коболева15:30
- В Кабмине заявили об отмене переоформления субсидий15:15
- Олег Ляшко со скандалом ворвался на заседание Кабмина15:00
- В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения14:40
- В Турции произошло мощное землетрясение: затронуты курортные города14:20
- Трамп назвал следующего претендента на членство в НАТО14:05
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Сколько платят на больничном в Украине и могут ли уволить за болезнь12:30
- Супрун рассказала, чем опасны моющие средства12:00
- Не подписали декларацию с врачом? Вот что ожидает пациентов из «красного списка»11:16
- Как распознать дефицит сна10:17
- Человеческие зубы – отражение кармы09:44
- Гороскоп до конца весны для всех знаков Зодиака07:45
- Названа реальная причина хронической усталости22:12
- Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации19:21
- Как голосовать не по месту регистрации17:05
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов