Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Идущий на смерть" боевик "ДНР" уничтожен на Донбассе: соцсети узнали о гибели боевика от страшных ранений

04.10.2017 21:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Идущий на смерть" боевик "ДНР" уничтожен на Донбассе: соцсети узнали о гибели боевика от страшных ранений

Появились подробности смерти одного из боевиков "ДНР" Дениса Вороцянки с позывным "Дэн" из Стаханова, который был уничтожен на Донбассе в минувший четверг, 28 сентября, передает dialog.ua.

Соцсети смогли выяснить, что террорист получил тяжелые осколочные ранения, несовместимые с жизнью, и был похоронен 2 октября. Подробности смерти террориста сообщила пользователь Сети с именем Анна Долгарева. При этом пользователи отыскали страницу террориста в базе "Миротворца" и смогли выяснить, что Вороцянка регулярно документировал свое присутствие на Донбассе с оружием в руках в нашивках террористической организации "Новороссия".



Теги: Донбасс, ранение, боевик, гибель, террорист, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх