- Донбасс могут оставить без воды уже с 1 апреля18:00
- Шесть поселков на Донбассе под обстрелом: боевики применяют запрещенное оружие17:40
- В Мариуполе загорелась переполненная людьми маршрутка17:20
- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения14:40
- «Верните нам мир!»: в Горловке жители поселка прогнали членов НВФ, устанавливающих митнометы возле домов12:50
- «И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан12:14
- Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые11:48
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
В «ЛНР» пожаловались на масштабные потери
Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на объявленное «перемирие», продолжает накаляться. Ранее мы уже сообщали, что пророссийские террористы всячески нарушают договоренности представителей ТКГ, обстреливая позиции украинских защитников.
Как информирует replyua.net со ссылкой на украинские средства массовой информации, известный блогер под ником Necro Mancer сообщил на своей странице в «Твиттер», что во время боев между подразделениями украинской армии и террористами «Луганской народной республики», как минимум два террориста были ликвидированы, а еще два получили ранения. Автор поста отмечает, что бойцы Вооруженных сил Украины накрыли позиции боевиков из минометов калибра 88 и 120-миллиметров. Также боевикам досталось в ответ из ПТУР, СПГ, БМП, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра.
Примечательно, что потери в рядах российских наемников также подтвердили и информационные службы боевиков, сообщая, что кровавые бои прошли в районе населенных пунктов Калиново-Борщеваток, Молодежное, Логвиново, Желобок, Сокольники, а также Золотое-5. По словам блогеров из Украины, этот случай является едва не первым, когда террористы признали боевые потери.
Теги: Донбасс, война, ЛНР, ООС
- Отвод техники на Донбассе: танки должны замереть на 4 месяца
- Мнение: оккупированный Донбасс можно освободить за два-три года
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Беглый Гиркин-Стрелков: Россия проигрывает, война неизбежна
- В «лнр» настала свобода: от выплат, законов и социальных гарантий
- Ходаковский рассказал, когда ждать обострения на Донбассе
- Донбасс могут оставить без воды уже с 1 апреля18:00
- Шесть поселков на Донбассе под обстрелом: боевики применяют запрещенное оружие17:40
- В Мариуполе загорелась переполненная людьми маршрутка17:20
- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения14:40
- Виктор Павлик даст концерт в Станице Луганской13:00
- «Верните нам мир!»: в Горловке жители поселка прогнали членов НВФ, устанавливающих митнометы возле домов12:50
- «И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан12:14
- Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые11:48
- Очередное похолодание: синоптик рассказала о снижении температуры18:15
- Донбасс могут оставить без воды уже с 1 апреля18:00
- Шесть поселков на Донбассе под обстрелом: боевики применяют запрещенное оружие17:40
- В Мариуполе загорелась переполненная людьми маршрутка17:20
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Каким будет лето-2019: интересный прогноз от украинских синоптиков17:03
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- Фальшивомонетчики потеряли интерес к гривне15:55
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Сколько платят на больничном в Украине и могут ли уволить за болезнь12:30
- Супрун рассказала, чем опасны моющие средства12:00
- Не подписали декларацию с врачом? Вот что ожидает пациентов из «красного списка»11:16
- Как распознать дефицит сна10:17
- Человеческие зубы – отражение кармы09:44
- Гороскоп до конца весны для всех знаков Зодиака07:45
- Названа реальная причина хронической усталости22:12
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов