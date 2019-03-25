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Бойцы ВСУ отбили две атаки членов НВФ: появились подробности
Украинские военные отбили атаки подразделений НВФ, которые пытались осуществить прорыв ДРГ и обстреляли опорный пункт, в результате чего два бойца ВСУ получили ранения. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.
По данным штаба члены НВФ выдвинули диверсионно-разведывательную группу к позициям одной из бригад ВСУ на Светлодарском направлении, однако из заметил один из бойцов:
«Выдвижение вражеских диверсантов вовремя заметил старший стрелок механизированного отделения младший сержант Алексей Ярошенко, который нес дежурство на наблюдательном посту. Доложив командиру об обнаружении ДРГ противника, военнослужащий открыл огонь по диверсантам. Поняв, что его планы разоблачены и сорваны, враг отступил, прикрывая отступление огнем снайпера. Одна из пуль ранила нашего защитника».
Кроме того, на другой позиции ВСУ в Луганской области около 01:20 противник начал обстрел взводного опорного пункта. В штабе добавили:
«Вместе с товарищами огонь из штатного оружия открыл и старший механик-водитель солдат Вячеслав Иваев. Наши защитники заставили врага прекратить обстрел. При отражении огневого нападения противника Вячеслава получили ранения. Боевой медик подразделения предоставил воину неотложную медицинскую помощь и помог с эвакуацией в медицинское учреждение. Состояние здоровья раненого угроз не вызывает».
Оба героически поступившие военнослужащие будут представлены к награждению.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ВСУ, НВФ
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