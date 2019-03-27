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Боевики «ЛНР» запугали людей и устроили шоу для «СМИ» на пункте пропуска «Золотое»
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты в который раз сорвали открытие пункта пропуска «Золотое» на линии разграничения. Людей запугали, а сами боевики устроили шоу для представителей подконтрольных им и российских «СМИ». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«23 марта наблюдатели отметили, что растительность вокруг КПВВ была сожжена. На блокпосте вооруженных формирований, расположенном на южном крае участка разведения, на земле команда Миссии видела примерно 6 предупредительных знаков о минной опасности, которые лежали один на другом.
На блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения наблюдатели видели, как руководители вооруженных формирований общались с представителями СМИ. На этом блокпосте, а также на другом блокпосте вооруженных формирований южнее моста в Станице Луганской команда Миссии видела ламинированные знаки, предостерегавшие людей от пересечения линии соприкосновения в районе Золотого по «соображениям безопасности».
Кроме того, представитель ГПСУ Олег Слободян сообщил, что все представители сил ООС находятся на своих местах и готовы к осуществлению пропуска: «С нашей стороны все представители сил ООС находятся на своих местах и в готовности к осуществлению пропуска, но российско-террористические войска — нет. Не видно даже никаких намеков на то, что они будут пропускать лиц и транспортные средства. Даже никто и не попытался».
Жители временно оккупированных территорий Луганщины сообщали, что на блокпосту боевиков «Станица Луганская» круглосуточно крутились звукозаписи, предупреждающие о, якобы, «заминированном КПВВ Золотое и готовящихся провокациях».
Теги: Донбасс, война, ЛНР, КПП, КПВВ
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