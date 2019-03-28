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Через КПВВ не пропустили женскую одежду
В двух контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, 27 марта зафиксированы нарушения, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Так, вчера военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ «Марьинка» помешали попытке перемещения на временно оккупированную территорию Украины женской одежды с нарушением установленных правил. Товар на общую сумму почти 15 тыс. гривен изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.
Кроме того, в КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» пограничники в среду зафиксировали два случая, когда граждане пытались за определенные суммы «договориться» о беспрепятственном пропуске через линию разграничения. На такое предложение они получили от пограничников категорический отказ. В адрес Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
Отметим, что за минувшие сутки, 27 марта, отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока в пределах всех дорожных коридоров у донбасской линии разграничения.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, одежда, пункт пропуска, КПВВ
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