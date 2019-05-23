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Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы
Пункты пропуска, расположенные на линии соприкосновения на Донбассе переходят на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в штабе отметили:
«С 1 июня 2019 и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил осуществляться с 06.00 до 20.00».
Как стало известно, на летний режим работы будут переведены:
КПВВ «Золотой» — дорожный коридор «Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск»;
КПВВ «Майорское» — дорожный коридор «Горловка — Бахмут»;
КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»;
КПВВ «Новотроицкое» — дорожный коридор «Донецк — Мариуполь (через Волноваху)»;
КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) — дорожный коридор «Новоазовск — Покровск — Талаковка -Мариуполь»;
КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ
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