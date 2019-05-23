Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы

23.05.2019 18:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы

Пункты пропуска, расположенные на линии соприкосновения на Донбассе переходят на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в штабе отметили:

«С 1 июня 2019 и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил осуществляться с 06.00 до 20.00».

Как стало известно, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ «Золотой» — дорожный коридор «Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск»;

КПВВ «Майорское» — дорожный коридор «Горловка — Бахмут»;

КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»;

КПВВ «Новотроицкое» — дорожный коридор «Донецк — Мариуполь (через Волноваху)»;

КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) — дорожный коридор «Новоазовск — Покровск — Талаковка -Мариуполь»;

КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх