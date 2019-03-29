Последние новости раздела
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
- Новые пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе: СБУ ввела важные изменения правил12:10
За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО
29.03.2019 18:00
До выборов Президента Украины осталось всего несколько дней. Журналисты 0629 отправились на улицы города, чтобы узнать, за кого же будут голосовать жители Мариуполя.
Часть респондентов предпочитали скрывать свой выбор, ссылаясь на тайну голосования, некоторые мариупольцы все еще не определились с выбором, кто-то вообще не намерен идти на выборы. Однако, большинство горожан знают, кто должен стать Президентом и даже готовы пояснить, почему они так думают.
Теги: Донбасс, Мариуполь, выборы президента, кандидаты
Читайте также:
- Выборы президента. Донбасс готовится к фальсификациям?
- Переселенцы в Мариуполе смогут проголосовать на президентских выборах
- На поддержку Мариуполя и Бердянска направят 50 млн евро — Порошенко
- В Донбассе продали... избирательный участок
- В Донбассе отстранили от работы председателя избиркома
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
- Новые пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе: СБУ ввела важные изменения правил12:10
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- Каким знакам Зодиака суждено встретить свою вторую половинку весной 2019 года17:35
- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Украина усилила безопасность на границе с Крымом16:29
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- СБУ: группировки "УПА" и "УНА" курировались из Кремля. ВИДЕО15:52
- Проход на катере под Керченским мостом: уникальные кадры. ВИДЕО15:31
- Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву15:12
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- Каким знакам Зодиака суждено встретить свою вторую половинку весной 2019 года17:35
- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым