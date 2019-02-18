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"Будет здесь ДНР", - в Мариуполе неизвестный набросился с ножом на агитаторов за кандидата в президенты
Инцидент произошел в Мариуполе Донецкой области. К полицейским с заявлением обратились волонтеры, дежурившие в агитационной палатке.
Неизвестный злоумышленник внезапно набросился на палатки агитаторов в Мариуполе, порезал ножом и скрылся в неизвестном направлении, сообщает "Диалог.UA".
Это случилось, по словам тех, кто находился в палатке, 17 февраля около 12 часов дня.
Позже приехавшие на вызов полицейские обнаружили на ткани, оставшийся от агитпалатки, не менее 20 порезов острым предметом. Начата проверка всех обстоятельств инцидента, злоумышленника разыскивают.
По некоторым данным, пострадала палатка сторонников Петра Порошенко.
Сайт города 0629 уточняет подробности инцидента. Согласно опубликованным данным, нападавший, кромсая ножом палатку, кричал: "Юля придет – будет ДНР".
Интересно, что с начала избирательной компании уже зарегистрировано более 1000 случаев нападения на агитаторов по всей территории Украины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, выборы президента, ДНР, Порошенко
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- «Я в беде»: известны детали о попадании в плен украинского военного07:20
- В Донецке прилеты по жилому сектору: повреждены 4 дома22:28
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