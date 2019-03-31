Главная / Новости / Донецкая область / Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери
Последние новости раздела
- «Власти ДНР» возят «Орден Иуды» по разным районам Донецка07:46
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери07:26
- Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"19:40
- Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное19:20
- Выборы-2019: ждать ли эскалации на Донбассе19:00
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими" 18:40
- Генерал: для начала масштабной войны против Украины России понадобится несколько недель17:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 30 марта15:20
- Минус 10 боевиков и уничтожение ЗРК: ООС заставили оккупантов РФ ответить за каждый обстрел - детали жарких боев 14:20
- Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»12:39
Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери
31.03.2019 07:26
Боевики совершили уже две вооруженные провокации с начала текущих суток 30 марта. Как сказано в вечерней сводке Штаба ООС в Facebook, ВСУ нелетальная потеря, ранен один защитник Украины, передает "Диалог.UA".
Провокация террористов произошла в полосе ответственности группировки "Восток". Оккупанты РФ открыли огонь по позициям ВСУ вблизи Авдеевки и Песок.
Террористы получили "ответку" от защитников Украины, потери армии РФ уточняются. "Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - убедительно заявили украинские защитники.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ДНР, потери, ВСУ, Пески
Читайте также:
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Боевики пытались прорвать фронт на Донбассе - штурм "ДНР" провалился, у террористов потери
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" считают потери: бойцы ВСУ мощно ответили на провокации
- Погибли за свободу Украины от оккупации РФ: боевики на Донбассе убили двоих воинов ВСУ за сутки
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- "По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ
- В «ДНР» придумали, как «вручить» Петру Порошенко «орден»08:11
- «Власти ДНР» возят «Орден Иуды» по разным районам Донецка07:46
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери07:26
- Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"19:40
- Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное19:20
- Выборы-2019: ждать ли эскалации на Донбассе19:00
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими" 18:40
- Генерал: для начала масштабной войны против Украины России понадобится несколько недель17:40
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки 15:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 30 марта15:20
- В «ДНР» придумали, как «вручить» Петру Порошенко «орден»08:11
- «Власти ДНР» возят «Орден Иуды» по разным районам Донецка07:46
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери07:26
- Путин готовит Украине новую ловушку с Донбассом: чего ожидать Киеву22:40
- Украинцы могут не платить ПриватБанку? Комиссию признали незаконной22:20
- Эксперты рассказали, как похудеть без диет и спорта22:00
- Денисова: Крымских татар, задержанных оккупантами, перевезли в Россию21:40
- Павел Гриб прекратил голодать21:20
- Зайцевой могут смягчить приговор: названы важные детали в деле о резонансном ДТП21:00
- Если Россия не признает выборы в Украине: названы три сценария с громкими политическими "самоубийствами" 20:40
- Эксперты рассказали, как похудеть без диет и спорта22:00
- Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей11:40
- Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки11:00
- Как понять, что ребёнок отравился бытовой химией10:20
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города
- Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки