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Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери

31.03.2019 07:26
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Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери

Боевики совершили уже две вооруженные провокации с начала текущих суток 30 марта. Как сказано в вечерней сводке Штаба ООС в Facebook, ВСУ нелетальная потеря, ранен один защитник Украины, передает "Диалог.UA".
Провокация террористов произошла в полосе ответственности группировки "Восток". Оккупанты РФ открыли огонь по позициям ВСУ вблизи Авдеевки и Песок.
Террористы получили "ответку" от защитников Украины, потери армии РФ уточняются. "Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - убедительно заявили украинские защитники.



Теги: Донбасс, Авдеевка, ДНР, потери, ВСУ, Пески
 
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