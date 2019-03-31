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Нолики строят из себя что-то: В «ДНР» признали «документы» «ЛНР»
«Глава ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о признании «документов» «ЛНР», сообщают Донецкие новости.
Отмечается, что признаются «разрешительные документы ЛНР, выданные Минстроем и Госслужбой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР» и что «разрешительные документы приравниваются к соответствующим разрешительным документам ДНР».
Эта новость вызвала немедленную реакцию социальных сетей.
Макс Лихачев: «Князьки. Нолики строят из себя что-то»;
Виктория: «Фууух... Жить стало легче!!!»;
Людмила: «И таможню наверно отменили....»;
Андрей: «Браво. Наконец то. Я ждал этого 5 лет»;
Михаил: «Загранпаспорта для поездок в ЛНР выдавать будут?»;
Павел: «Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы.....(с) Цицерон это знал еще за 60 лет до нашей эры»;
Владимир: «...я сплю пятый год и мне снится кошмар»;
Любовь: «А дипломы??? ДНР не признает выданные ЛНР?»;
Кирим: «Возможно, вскоре и таможню уберут, потихоньку все к этому идет, начали с объединения ж/д, теперь документы единые, хотя до этого даже разговоров о каком-то объединении не было, а сейчас гораздо теснее начали сотрудничать, договора подписывать, со временем может и до таможни дело дойдет»;
Александр: «Не уберут таможню. Дружба дружбой, а табачок – порознь».
Теги: Донбасс, документы, признание, ДНР, ЛНР, Пушилин
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