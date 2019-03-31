В Горловке двое мирных жителей получили ранение во время обстрела

31.03.2019 15:52

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в результате обстрела поселка Зайцево получили ранение два мирных жителя.

Об этом сегодня сообщил так называемый «мэр» города Иван Приходько, передает donpress.com.

Так, представитель оккупационной «администрации» отметил:

«При обстреле поселка Зайцево двое мирных жителей получили осколочные ранения в шею и живот».

По его словам, сейчас члены НВФ пытаются провести эвакуацию раненых, возможности подъезда скорой помощи нет.