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Архив - Донецкая область

В Горловке двое мирных жителей получили ранение во время обстрела

31.03.2019 15:52
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В Горловке двое мирных жителей получили ранение во время обстрела

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в результате обстрела поселка Зайцево получили ранение два мирных жителя.

Об этом сегодня сообщил так называемый «мэр» города Иван Приходько, передает donpress.com.

Так, представитель оккупационной «администрации» отметил:

«При обстреле поселка Зайцево двое мирных жителей получили осколочные ранения в шею и живот».

По его словам, сейчас члены НВФ пытаются провести эвакуацию раненых, возможности подъезда скорой помощи нет.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, скорая помощь, обстрел, ранения, Зайцево, НВФ
 
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