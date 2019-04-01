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Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
01.04.2019 21:30
В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в результате обстрела повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов.
Представитель ОРДО отметил, что обстрелами повреждены: в поселке Гольмовский — детская площадка на улице Загородная и два гаража; в поселке Доломитное — четыре домостроения на улице Железнодорожная; в поселке Зайцево — дом на улице Рыбалко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ДНР, ЛНР
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