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Архив - Донецкая область

Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка

01.04.2019 21:30
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Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в результате обстрела повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов.

Представитель ОРДО отметил, что обстрелами повреждены: в поселке Гольмовский — детская площадка на улице Загородная и два гаража; в поселке Доломитное — четыре домостроения на улице Железнодорожная; в поселке Зайцево — дом на улице Рыбалко.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ДНР, ЛНР
 
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