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Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
Предатель Игорь Мартынов лишился должности заместителя председателя "Совета министров" террористической "ДНР". Москва таким образом послала красноречивый сигнал главарю "республики" Денису Пушилину.
Об устранении Мартынова рассказал сепаратистский канал в Telegram "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
Ресурс намекнул, что коллаборант Мартынов лишился высокой должности по прямому приказу из Москвы. Причиной такого решения стало то, что зампредседателя потерял всякий стыд и начал воровать в таких масштабах, что даже в Кремле опешили. "Войдя в команду Пушилина, Игорь Юрьевич сменил свои предыдущие принципы работы, наценки на подконтрольных подрядчиках увеличились с 10-20% до 300%, аппетиты и темпы заработков возросли в разы", - поделился информацией "Донецкий Абориген". Однако главной причиной "зачистки" стали попытки Мартынова вместе с Пушилиным "подсидеть" председателя "совмина" Ананченко, с которым Москва, по всей видимости, расставаться не намерена. "Недостаток мировоззрения и образования Пушилин и Ко компенсируют наглядным опытом, от того и мнят себя вторым Захарченко и Тимофеевым, с контролем многомиллиардных потоков и откровенным посыланием Москвы с кураторами по экономике. Никак не хочет мирится с ролью политической картинки, в императоры лезет", - объяснил "Донецкий Абориген". Ресурс отметил, что после ликвидации Захарченко Москва резко сократила полномочия главарей "республик" в вопросах экономики. Пушилин с Мартыновым не послушались, что обернулось для них проблемой. Устранение последнего - сигнал Москвы главарю "ДНР", что он может стать следующим. "Мартынов сам предопределил свою судьбу, приняв участие в Пушилинской борьбе против Москвы за экономику", - отметил Telegram-канал. Ресурс пожаловался, что полный контроль Москвы над властями "ДНР" уже виден невооруженным взглядом. И из-за этого заявления Кремля о "гражданской войне" на Донбассе выглядят неубедительными. "Какой может обсуждаться "гражданский конфликт", когда представителей одной из его заявленных сторон уже нет, если в Донецке донецких (даже условно) больше некого показать (Пушилины, Муратовы, Крамары, Лавреновы, Никоноровы и прочие пришлые)?" - возмущается "Донецкий Абориген".
Теги: экономика, Россия, Донецк, Донбасс, ДНР, Пушилин, Захарченко, кураторы
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