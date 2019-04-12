Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина

12.04.2019 21:39

Предатель Игорь Мартынов лишился должности заместителя председателя "Совета министров" террористической "ДНР". Москва таким образом послала красноречивый сигнал главарю "республики" Денису Пушилину.

Об устранении Мартынова рассказал сепаратистский канал в Telegram "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

Ресурс намекнул, что коллаборант Мартынов лишился высокой должности по прямому приказу из Москвы. Причиной такого решения стало то, что зампредседателя потерял всякий стыд и начал воровать в таких масштабах, что даже в Кремле опешили. "Войдя в команду Пушилина, Игорь Юрьевич сменил свои предыдущие принципы работы, наценки на подконтрольных подрядчиках увеличились с 10-20% до 300%, аппетиты и темпы заработков возросли в разы", - поделился информацией "Донецкий Абориген". Однако главной причиной "зачистки" стали попытки Мартынова вместе с Пушилиным "подсидеть" председателя "совмина" Ананченко, с которым Москва, по всей видимости, расставаться не намерена. "Недостаток мировоззрения и образования Пушилин и Ко компенсируют наглядным опытом, от того и мнят себя вторым Захарченко и Тимофеевым, с контролем многомиллиардных потоков и откровенным посыланием Москвы с кураторами по экономике. Никак не хочет мирится с ролью политической картинки, в императоры лезет", - объяснил "Донецкий Абориген". Ресурс отметил, что после ликвидации Захарченко Москва резко сократила полномочия главарей "республик" в вопросах экономики. Пушилин с Мартыновым не послушались, что обернулось для них проблемой. Устранение последнего - сигнал Москвы главарю "ДНР", что он может стать следующим. "Мартынов сам предопределил свою судьбу, приняв участие в Пушилинской борьбе против Москвы за экономику", - отметил Telegram-канал. Ресурс пожаловался, что полный контроль Москвы над властями "ДНР" уже виден невооруженным взглядом. И из-за этого заявления Кремля о "гражданской войне" на Донбассе выглядят неубедительными. "Какой может обсуждаться "гражданский конфликт", когда представителей одной из его заявленных сторон уже нет, если в Донецке донецких (даже условно) больше некого показать (Пушилины, Муратовы, Крамары, Лавреновы, Никоноровы и прочие пришлые)?" - возмущается "Донецкий Абориген".