Полное запустение: в сети показали мрачное фото оккупированной Макеевки

13.04.2019 21:11

В сети показали фотографию с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха.

Об этом сообщают в Telegram-канале "В Макеевке. В Донецке. Новости", передает apostrophe.ua.

"А какой раньше парк, ДК был...", - написали в сети и опубликовали снимок около ДК им. Кирова, парка Металлургов, школы №9...

На фото видно, что все здания и прилегающая к месту территория полностью заброшены. Там здания охватила разруха, а пользователей ностальгия.