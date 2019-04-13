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Архив - Донецкая область

Полное запустение: в сети показали мрачное фото оккупированной Макеевки

13.04.2019 21:11
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Полное запустение: в сети показали мрачное фото оккупированной Макеевки

В сети показали фотографию с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха.

Об этом сообщают в Telegram-канале "В Макеевке. В Донецке. Новости", передает apostrophe.ua.

"А какой раньше парк, ДК был...", - написали в сети и опубликовали снимок около ДК им. Кирова, парка Металлургов, школы №9...

На фото видно, что все здания и прилегающая к месту территория полностью заброшены. Там здания охватила разруха, а пользователей ностальгия.



Теги: Донбасс, Макеевка, фото, парк, боевики, соцсети, разруха
 
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