Последние новости раздела
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- В ОРДО отменят «комендантский час»11:15
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой 07:30
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО
18.04.2019 15:51
Украинский снайпер из полка «Азова» после поджога украинскими военнослужащими позиции подразделений НВФ уничтожил на Донбассе одного из членов НВФ.
Соответствующее видео опубликовано на сайте «Азова», передает donpress.com.
На опубликованном видео видно, что член НВФ ходит по позиции и в один момент украинский снайпер делает выстрел по противнику, который от полученных ранений скончался на месте.
Теги: Донбасс, поджог, убийство, выстрел, снайпер, полк "Азов", НВФ, ООС
Читайте также:
- «Всю цепочку знаем»: Пушилин похвастался «продвижением» в расследовании убийства Захарченко
- В Харькове снова кровавые разборки
- Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ
- Бойцы полка «Азов» нанесли удар по позиции НВФ. ВИДЕО
- Аналитики рассказали, кто причастен к ликвидации "высокопоставленных" боевиков "ДНР"
- На окраине Донецка мирную жительницу ранил снайпер
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- В ОРДО отменят «комендантский час»11:15
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой 07:30
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- Ученые "оживили" мозг умершей свиньи16:00
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Без осадков, уже тепло: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни15:07
- Зеленский не уверен, что дебаты завтра состоятся14:46
- В Украину прибывают международные наблюдатели14:30
- Как меняется курс гривны перед 2 туром выборов: свежий курс14:15
- СМИ: Украинцы восстали против бездействия власти. ВИДЕО13:58
- Украинцам рассказали, ждать ли потепление на Пасху13:38
- До чого слід готуватися новообраному президенту України: найбільш ймовірні сценарії13:20
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым